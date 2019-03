Va con il trattore nel bosco a far legna ma non torna: i parenti lo trovano morto

Va a fare legna nel bosco, i parenti lo trovano morto. Un uomo, di 70 anni, di Vito d'Asio, è stato trovato privo di vita in una zona boschiva del comune montano della Val d'Arzino, in provincia di Pordenone. L'allarme è scattato poco prima delle 20 quando i familiari, non vendendolo rientrare, hanno chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. L'anziano è stato trovato poco dopo da un parente che partecipava alle ricerche: era riverso a terra, privo di vita. Sul posto - una zona impervia tra Clauzetto e Vito d'Asio in località Celante - sono giunti vigili del fuoco di Spilimbergo e i tecnici del Soccorso alpino di Maniago.



Da quanto si è appreso, l'uomo aveva raggiunto la località a bordo del proprio trattore con l'intento di tagliare legna e poi trasportarla a casa. Ignote le cause del decesso; il medico legale ha escluso responsabilità di terzi. L'anziano potrebbe essere scivolato sul fondo viscido o anche essere caduto mentre tagliava la legna, non si esclude neanche un malore: la Procura della Repubblica ha autorizzato i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo alla rimozione della salma riservandosi la possibilità di disporre l'autopsia.

Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA