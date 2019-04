Sembra una banale influenza, ma è legionella: commerciante gravissima

Una commerciante di 58 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Udine, dove è stata trasferita dal nosocomio di San Vito al Tagliamento che l'aveva inizialmente accolta, in seguito al peggioramento del suo stato di salute. Per i medici non ci sono dubbi: la donna ha contratto il batterio della legionella, malattia infettiva che colpisce l'apparato respiratorio.



Quella che inizialmente pareva una banale influenza, ben presto si è rivelata essere una cosa seria. Il compagno della donna ha fornito ai tecnici del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale tutti gli elementi necessari affinché possa essere individuata la causa del contagio. «Sinceramente non so come possa essere venuta a contatto con il batterio della legionella. Due settimane fa abbiamo soggiornato in un albergo in riva al Garda - sostiene il compagno - ma è anche vero che frequenta le palestre. Quindi, davvero, al momento non saprei proprio a chi dare la colpa. Fatto sta che ora si trova ricoverata a Udine: le sue condizioni sono gravi ma stabili. Spero che la cura antibiotica possa farle effetto». Ultimo aggiornamento: 12:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA