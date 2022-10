Legionella, due donne contagiate nello stesso palazzo: Luciana muore a 64 anni a Roma

di Redazione web

Morta di legionella dopo un ricovero d'urgenza che da Sulmona, in Abruzzo, l'ha portata al Policlinico Umberto I di Roma. Luciana Pantaleo, una donna di 64 anni, recentemente aveva contratto anche il Covid, e fortemente debilitata è arrivata in condizioni gravi nella capitale, dopo alcuni giorni di ricovero nell'ospedale della cittadina abruzzese. La vittima abitava in un condominio dove si è registrato un altro caso di legionella, che ha colpito una donna, guarita dopo il ricovero in ospedale.

Situazione complessa

La donna, parrucchiera molto nota nella cittadina abruzzese, due settimane prima era già stata contagiata dal Covid, che secondo i medici avrebbe peggiorato le sue condizioni di salute e reso necessario un trasferimento d'urgenza a Roma, per essere sottoposta ad un ciclo di terapie più intense, ma la complicazione della legionella ha reso vani i tentativi di salvarle la vita; ora la Asl Avezzano Sulmona L’Aquila sta eseguendo degli accertamenti sul caso delle due donne che hanno contratto la legionella, con esami specifici sulle tubazioni degli impianti del palazzo dell'Ater in via XXV Aprile, dove entrambe vivevano. L'ipotesi, infatti, è che il batterio sia presente nell'edificio.

Stesso condominio

La legionella, infatti, è una patologia infettiva che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio, causata il più delle volte dal batterio Legionella pneumophila, che si trasmette per inalazione o aspirazione di aerosol di acqua contaminata generata da rubinetti, docce, condizionatori d’aria, impianti di umidificazione. Necessario dunque l'iter di analisi per comprendere se le due residenti a Sulmona, nello stesso edificio, lo abbiano contratto in una di queste situazioni. «Escludo che si possa trattare di un problema condominiale perché gli allacci non sono comuni, ma diretti per ogni utenza» ha riferito Isidori, presidente dell'Ater «se la causa è nelle tubature, questa è dovuta alla cattiva manutenzione e pulizia dei singoli impianti...manderemo dei tecnici per un sopralluogo porta a porta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 10:04

