A Leggo il premio “Fantastica Italia” al Castello di Lunghezza nel giorno della Festa della Repubblica

Fantastico Leggo, premiato per il suo impegno nella promozione di eventi culturali e di spettacolo. La redazione web di Leggo, infatti, ha ricevuto il premio "Fantastica Italia" perché si è contraddistinta nella diffusione di notizie per eventi, cultura e spettacolo con una particolare attenzione rivolta a quelli formato famiglia.

Un'attenzione non comune al mondo della cultura e degli eventi: per questo motivo Leggo ha ricevuto il premio "Fantastica Italia" in un giorno speciale: il 2 giugno, nella ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana.

A conferirglielo è stata la direzione del parco divertimenti “Fantastico Mondo del Fantastico”, fondato nel Castello di Bracciano e da anni presente presso il Castello di Lunghezza, che quest'anno ha dato vita al premio “Fantastica Italia”, proprio per sottolineare l'impegno delle testate giornalistiche che con il loro lavoro quotidiano riconoscono il valore e la bellezza della cultura, della creatività, della fantasia e rendono ancora più fantastica l’Italia.

Alla cerimonia di premiazione, svolta nella Sala del Trono del Castello, era presente il direttore artistico Riccardo Bernardini che coordina un gruppo di 70 persone tra attori e tecnici al lavoro nelle rappresentazioni all'interno del castello

Tra le altre testate premiate: Corriere della Sera - Roma per Diario Romano ,Il Messaggero pagine Week, Trovaroma di Repubblica, Roma Today, Radio Roma Capitale, RTL 102,5 News digital bookshop , Adnkronos, Funweek, Latina Oggi

