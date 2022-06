Siete già iscritti alla Newsletter di Leggo? Ecco le notizie della settimana e come fare a riceverle

Le notizie più interessanti della settimana in una sola email, da leggere la domenica mattina. Se non vi siete ancora iscritti alla Newsletter "Leggo e scrivo" di Leggo, è il momento di farlo: ogni domenica mattina potete ricevere e leggere le sette notizie principali di Leggo della settimana appena finita, selezionate dalla nostra redazione. (Clicca qui per consultare la newsletter di oggi) Iscriversi è semplice: basta inserire il vostro indirizzo email nello spazio che potete trovare facilmente nella homepage del nostro sito, sia da desktop che da mobile. Niente spam, solo un messaggio alla settimana.

Nella newsletter di questa mattina, ad esempio, in primo piano i prezzi alle stelle per olio, farina e pasta, con la benzina che torna sopra i due euro. E poi il passaporto: perché aspettare tre mesi per averne uno, colpa del poco personale o dei pochi libretti stampati? Sulla questione scatta lo scaricabarile tra Poligrafico e questure. E ancora il Giubileo di Platino: 70 anni di corona di Elisabetta, la Regina che infine imparò a sorridere. Per gli spettacoli, le anticipazioni del palinsesto estivo: da Drusilla Foer a Nek e Caterina Balivo, la Rai presenta quali saranno i programmi di punta della prossima estate.

Per quanto riguarda Roma, c'è il pagellone della giunta Gualtieri: chi sono i promossi, e chi i bocciati? Dopo sei mesi di amministrazione, si può fare un primo bilancio. Sempre su Roma, il caso del ring di Cassius Clay: servono 18mila euro per evitarne la vendita, decisivo sarà un crowdfunding per salvarlo. Infine Milano, dove il 58% di bar e hotel sono in ginocchio: vorrebbero assumere personale, ma 8 su 10 non riescono a trovare candidati. Un problema sempre più evidente per la ristorazione e il turismo in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 14:08

