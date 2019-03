Diciotto anni tra la gente, le news gratis su carta e web. Leggo cresce ma non invecchia

L'avventura inizia una settimana prima del fatidico 5 marzo 2001, quando arriva l'indicazione che avremmo dovuto fare «un giornale per chi non comprerebbe mai il giornale». Qualcosa di totalmente differente da quello che noi avevamo fatto fino ad allora, pensando a un pubblico in edicola. Leggo è l'ultimo arrivato in un Gruppo editoriale che comprende quotidiani storici come Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Nuovo Quotidiano di Puglia, Corriere Adriatico. E a Leggo, come accade spesso con i figli più piccoli, (quasi) tutto è permesso, soprattutto sperimentare.

Giochiamo a creare i lettori che prima non c'erano: con Peppe Rossi si fa un giornale leggero, che intuisce i gusti di chi va al lavoro la mattina presto. La cura è maniacale, cominciamo a farci conoscere e il pubblico si affeziona: nel 2006 Audipress certifica 1.570.000 lettori (terzi dopo Il Corriere della Sera e La Repubblica). Nel 2008 è il momento di cambiare pelle: arriva il Web, (allora) grande sconosciuto, e si inaugura il sito. Leggo è diventato grande; con Giancarlo Laurenzi si dà il via all'approfondimento politico e, contemporaneamente, si prova a collaudare la convivenza tra web e carta. L'idea vincente è quella della Social Press: il giornale cartaceo si adegua - per grafica (il restyling è di Mauro Anelli) e contenuti - ai social che iniziano a divampare e, al tempo stesso, porta in rete contenuti più corposi. È una battaglia quotidiana tra deontologia e cronaca, non è facile, ma i lettori e gli internauti non mollano. È un dialogo continuo che ci sprona, come il primo giorno, a giocare con il futuro. Adesso (2012) è il momento di scendere in piazza come brand - la testata vince i premi Targa Pirella, Press&Outdoor Key Award, Mediastars - e la comunicazione diventa sempre più rivolta gli utenti-lettori. Per loro Alvaro Moretti diventa direttore-immagine, si inventa le ospitate di star e personaggi pubblici (Direttore per un giorno) e il continuo rilancio in diretta sui social. Leggo è così duttile che si trasforma in set (Smetto quando voglio 1 e 2, Beata ignoranza, Ricchi di fantasia), crea il proprio premio Oscar, i Leggo Award, e si affianca, come media partner alla Komen Race for the Cure, la corsa per sostenere la prevenzione del tumore al seno. E siamo ai giorni nostri: con la direzione di Davide Desario l'integrazione tra carta e Web è totale e i risultati ci premiano: crescono i lettori e l'autorevolezza. Anche i grandi ci accolgono, come il vicepremier Matteo Salvini al Viminale. E il Presidente della Repubblica Mattarella che ci fa gli auguri. Oggi siamo davvero diventati grandi. E domani? Scriviamolo insieme.



