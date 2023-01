Legge contro gli atti osceni, Fdi propone il ritorno del carcere: «Sanzioni anche per i clienti delle prostitute»

Una legge contro gli atti osceni in luogo pubblico, che ripristina il carcere. La proposta arriva da Fratelli d'Italia. A firmarla è il viceministro Edmondo Cirielli, che ha suggerito la modifica al codice penale, per prevedere di nuovo l'arresto e «contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività, rafforzarzando la sicurezza dei cittadini». Si mira così anche a «tutelare la moralità pubblica e il buon costume».

Berlusconi deve risarcire l'ex pm Robledo con 50mila euro: la Cassazione conferma la condanna civile per diffamazione

Gigi Bici, Barbara Pasetti confessa l'omicidio: «Sono stata io». Chiuse le indagini

Cosa dice la proposta di legge

La proposta di legge è stata depositata a Montecitorio il 13 ottobre. Il primo articolo modifica l'articolo 527 del codice penale prevedendo che chiunque non solo compia atti osceni ma anche 'si mostra nudo' è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (attualmente per gli atti osceni è prevista solo una multa fino a 30mila euro). Aumenta anche la previsione relativa agli atti osceni 'all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori': ora è previsto il carcere da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, si passa alla reclusione 'da due a sei annì. Se il fatto avviene 'per colpà (cioè senza la volontà di compiere reato) la multa arriva fino a 500 euro (attualmente la sanzione massima è di 309 euro).

Nell'illustrazione della proposta di legge si spiega come ratio anche il fatto che «negli ultimi anni si stanno verificando con sempre maggiore frequenza comportamenti degradanti sul territorio nazionale che ledono in maniera allarmante la moralità pubblica e la sicurezza dei cittadini». «Sovente, purtroppo - si evidenzia - tali azioni si configurano come veri e propri atti osceni. Talora sono commesse da immigrati presenti a vario titolo sul territorio nazionale, incuranti della presenza - per le strade - di altre persone, tra cui anche minori».

Sanzioni ai clienti delle prostitute

Un capitolo a parte dell'illustrazione della proposta riguarda la prostituzione evidenziando come la mera sanzione amministrativa, seppur pesante, anche per i 'signori clienti' «non avranno mai la stessa capacità general-preventiva della sanzione penale». «Ancora: l'applicazione di una mera sanzione amministrativa - si prosegue - non è certo un deterrente per l'allarme sociale connesso alle condotte di immigrati che, non avvezzi ai costumi, alle consuetudini e alle norme etiche e giuridiche che regolano la convivenza civile nella nostra società e sradicati dagli ambienti di provenienza, compiono talora azioni oscene o degradanti nelle nostre città».

«Ma la mia proposta di legge non c'entra niente con la prostituzione», precisa all'Adnkronos Cirielli. Il firmatario della pdl spiega: «La mia proposta, presentata a inizio legislatura, prevede la ri-penalizzazione degli atti osceni in luogo pubblico, che erano stati de-penalizzati dal ministro Orlando. Sicuramente in passato il reato di atti osceni in luogo pubblico riguardava anche i casi di prostituzione. Ma una cosa è imboscarsi, un'altra mettersi su una strada, rendersi 'visibile' in un luogo chiaramente esposto al pubblico. La Cassazione ha chiarito questo aspetto».

«Con la mia proposta di legge - prosegue Cirielli - gli atti osceni ritornano a essere un reato. Ci sono purtroppo molti stranieri che si lavano nudi nelle fontane, ci sono persone malate che vanno davanti alle scuole e si masturbano. Per noi quello è un reato». La pdl prevede inoltre la reclusione «da due a sei anni» se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro se il fatto avviene per colpa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA