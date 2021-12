Lega del Filo d’Oro: al via la campagna per il Centro Nazionale di Osimo. Testimonial Neri Marcorè. In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità (3 dicembre), la Fondazione lancia la campagna di raccolta fondi #nataleconilcuore.

La Lega del Filo d'Oro, che dal 1964 sostiene le persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale nel perseguimento della loro maggiore autonomia possibile, segue da sempre i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e condivide l'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, che hanno sottolineato l'importanza di non lasciare indietro nessuno. La Fondazione opera nella convinzione che anche nelle disabilità più gravi è possibile realizzare un progresso ogni giorno, se la società è ben disposta ad accogliere i bisogni della persona e a riconoscere le sue potenzialità.

Volto dell'iniziativa "Ntale con il cuore"Neri Marcorè, da sempre sostenitore del progetto il cui obiettivo principale è il completamento del nuovo Centro Nazionale di Osimo, la casa per il futuro di chi non vede e non sente, creata su misura per le loro esigenze.

Per contribuire al completamento dei lavori del II lotto del Centro Nazionale, la casa per il futuro delle persone sordocieche, fino al 31 dicembre 2021 è possibile sostenere la campagna #nataleconilcuore con una donazione su nataleconilcuore.it o chiamando il numero verde 800989868.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 22:30

