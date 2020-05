Investita da un'auto pirata, Chiara muore a 19 anni. 22enne si consegna: «Ho avuto paura e sono scappato»

Lecco dove una giovane di 19 anni, Chiara Papini, è stata investita ieri sera da un'auto pirata ed è in morte cerebrale. L'investitore sarebbe un ragazzo di 22 anni, che dopo averla travolta si sarebbe allontanato senza prestare soccorso: dopo alcune ore si è poi presentato al comando della Polizia locale. Dovrà ora rispondere di omicidio stradale. «Ho avuto paura e sono scappato», avrebbe detto il ragazzo agli inquirenti.



La dinamica di quanto accaduto è allo studio degli agenti della Polizia locale di Lecco: il 22enne è stato anche sottoposto agli accertamenti alcolemici e gli inquirenti sono in attesa dei risultati. A chiamare i soccorsi dopo l’incidente sono stati gli amici, che non hanno però fatto in tempo a vedere l’auto che nel frattempo era già fuggita. Chiara è stata investita sulle strisce all'altezza di un passaggio pedonale in via Papa Giovanni XXIII: trasportata in elicottero all'ospedale di Varese, si trovava da subito in condizioni disperate.



Sono passati tanti anni dal giorno in cui ci siamo conosciuti. Tu eri una nuotatrice come me, stessa passione, stessi sacrifici... - scrive Matteo in un post corredato da alcune foto - Di te ricorderò il sorriso e la spensieratezza, che sicuramente ti hanno accompagnata anche in quell'istante in cui, un automobilista, ha deciso di stroncare la tua giovane vita. Spero tu possa continuare a sorridere e a goderti la vita anche da lassù, come facevano insieme

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 15:15

Sui social: Chiara avrebbe compiuto 20 anni il prossimo ottobre. «».