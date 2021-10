«Silenzio, non fate rumore»: 55enne pestata a sangue da una gang di giovani (guidati da una ragazza)

Aveva chiesto di fare silenzio e di non fare rumore. Per questo una 55enne di Lecco è stata picchiata da un gruppo di giovani. Sarebbe stata una ragazza di 23 anni e guidare il pestaggio della donna avvenuto la settimana scorsa. L'aggressione è avvenuta precisamente una decina di giorni fa nell'androne di un condominio.

I carabinieri - come riferiscono i quotidiani locali - hanno identificato i responsabili, denunciando per lesioni per lesioni una ragazza di 23 anni e due giovani di 18 e 22 anni, tutti del posto. I tre l'hanno presa a calci e pugni, colpendola anche con un casco. Quando è scoppiata la lite erano presenti altri ragazzi nei confronti dei quali, allo stato, i militari non hanno preso provvedimenti ma le indagini proseguono con l'aiuto delle telecamere condominiali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Ottobre 2021, 11:14

