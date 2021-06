Picchiata con un tubo davanti alla figlia adolescente: grave una 42enne. Il compagno portato in caserma

È stata colpita ripetutamente al capo con un tubo metallico, e si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Vittima dell'aggressione è una donna di 42 anni di Mandello del Lario (Lecco): per la vicenda un uomo di 47 anni, compagno della donna, è stato portato in caserma in attesa delle decisioni del magistrato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di una lite che, stando a una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta davanti alla figlia adolescente della donna ferita. Quest'ultima ha poi altri due figli piccoli avuti con l'uomo che, dopo un periodo trascorso nella zona di Napoli, era tornato nel Lecchese. A dare l'allarme sono stati i vicini, dopo aver visto la donna urlante e sanguinante, fuggire da casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 10:20

