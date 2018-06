Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bimbo di 5 anni è grave dopo essere volato giù da una palazzina. E' successo oggi a Mandello del Lario, in provincia di, sul lago di Como. Ancora da accertare esattamente da dove e come sia caduto il piccolo e soprattutto da quale altezza.Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l'elisoccorso, un'ambulanza e l'auto medica. Ora sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Lecco, impegnati in rilievi e raccolta di testimonianze per accertare le modalità dell'accaduto.