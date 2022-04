Bimbo di 4 anni lascia la mano del papà mentre attraversa: investito da una moto

Un bambino di 4 anni ha lasciato la mano del papà mentre attraversava la strada e in quel momento una moto lo ha investito. È successo a Bellano, in provincia di Lecco, sulla sponda orientale del lago di Como. Trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo per traumi al cranio, all'addome e a una gamba ha una prognosi di 40 giorni.

Il filmato dell'incidente nelle telecamere di sicurezza

L'incidente è avvenuto verso le 16. Secondo quanto ricostruito attraverso le telecamere di videosorveglianza comunale il padre stava attraversando con il piccolo per mano, quando il semaforo è diventato rosso ha accellerato il passo. Ma il bimbo si è voltato verso la madre che era rimasta in attesa sul marciapiede e ha lasciato la mano del papà per tornare indietro da lei. In quel momento una moto con in sella due persone è partita al semaforo diventato verde e ha travolto il bambino. Il conducente andava a bassa velocità e ha cercato di rallentare ma non è riuscito comunque a evitare lo scontro con il piccolo rimasto incastrato sotto le ruote. Immediato il soccorso del padre e l'arrivo di ambulanza ed elicottero.

