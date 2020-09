Uccisi in un condominio dopo una lite l'arbitro Daniele De Santis e una donna

vicino alla stazione ferroviaria. Dalle prime notizie trapelate, un violento scontro si è verificato in un condominio di via Montello, strada che incrocia viale Gallipoli. Una lite è degenerata e due persone, un uomo e una donna, sono morte. L'uomo sarebbe un arbitro di calcio: si tratterebbe di Daniele De Santis, 30 anni (foto, sotto), direttore di gara spesso impegnato in Serie C. La donna è Eleonora Manta.