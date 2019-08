Un 40enne di Palmariggi è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per tentativo di omicidio aggravato. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, al culmine di una lite per futili motivi ha colpito al torace con un coltello da cucina suo fratello, di 46 anni, alla presenza della loro madre. La vittima è stata condotta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce da personale del 118. L'aggressore è stato portato in carcere. Sabato 24 Agosto 2019, 11:18

