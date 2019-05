Schianto nella notte su un viale del centro: morto commerciante

Schianto mortale nella notte in pieno, a Lecce. Un commerciante ambulante di 52 anni, Antonio Tarantino, titolare di una rivendita di calze in piazza Libertini, è morto in un incidente avvenuto sul viale Cavallotti, a pochi metri dalla villa comunale.



L'uomo era al volante della sua Fiat Seicento quando improvvisamente ha perso il controllo andando a sbattere contro il tronco di uno degli alberi che costeggiano il viale. E' morto sul colpo. Forse, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato colto da malore mentre era alla guida.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma ogni tentativo di rianimare il commerciante è risultato vano. Ultimo aggiornamento: 10:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA