In ospedale ferito gravemente: «E' stata un'esplosione». Ma è giallo

Mistero sul ferimento di un uomo di 46 anni trasportato ieri pomeriggio in codice rosso da Galatone all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le ferite riscontrate parlano di lesioni da esplosione: per questo il personale medico ha informato i carabinieri della stazione di Galatone.In ospedale i parenti dell'uomo hanno riferito dell'esplosione della batteria dell'auto, ma è una ipotesi che per il momento non ha trovato riscontri. Nelle prossime ore gli aggiornamenti del caso.