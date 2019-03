Anziano cade in casa e resta per terra cinque giorni: a mezzanotte il miracolo

Cinque giorni e cinque notti rimasto per terra nella sua casa senza riuscire a rialzarsi. Solo ieri dopo la mezzanotte è riuscito a chiedere aiuto gridando e facendosi sentire dai vicini che hanno allertato i soccorsi e sono riusciti a salvarlo prima che le ultime forze lo lasciassero.

La tragedia è stata così evitata per un pelo, a Lecce, in viale della Libertà. L'ostinazione dell'uomo ha evitato il peggio e l'anziano è stato immediatamente accompagnato in ospedale. Ultimo aggiornamento: 09:52