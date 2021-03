Lecce, 75enne investita da uno scooter: l'anziana morta sul colpo

Una donna di 75 anni è morta sul colpo, dopo essere stata investita da uno scooter. È accaduto oggi pomeriggio in viale Vittorio Alfieri, a Lecce.

Leggi anche > Entra in casa e stupra una minorenne disabile: caccia all'uomo

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana. A dare notizia della tragedia è stato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. «Le indagini della Polizia Locale sono in corso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in pieno giorno su una strada oggetto, poche settimane fa, di interventi di sistemazione e adeguamento della segnaletica per gli attraversamenti pedonali» - spiega il primo cittadino - «Le notizie sono in aggiornamento è doveroso attendere che sia fatta piena chiarezza. In questo momento terribile trattengo la rabbia, in attesa della conclusione delle indagini. Dal dicembre 2017 è la quarta vittima della strada in città. Voglio solo condividere con voi un profondo senso di cordoglio e invitare tutti i cittadini sempre e sempre più alla prudenza, all'attenzione, alla responsabilità, alla moderatezza nella velocità, al rispetto delle regole della strada quando si guida in città».

Il sindaco di Lecce ha poi espresso cordoglio per la tragica morte dell'anziana: «Una distrazione, una disattenzione, un'imprudenza, può facilmente spezzare una vita. Sono vicino alla famiglia e ai parenti della signora. A loro le mie più sentite condoglianze».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA