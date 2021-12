Le nostre notizie sbagliate 2021, riconoscere gli errori e scusarsi per essere ancora più credibili

Non c'è due senza tre. E quindi anche quest'anno, dopo il 2019 e il 2020, abbiamo deciso di dedicare una pagina ai nostri errori degli ultimi dodici mesi: numeri inesatti, dichiarazioni sbagliate, valutazioni errate. Quello che non dovrebbe capitare a chi fa il nostro lavoro ma che ogni tanto, ahinoi, capita. Ed è inutile far finta di niente, è controproducente nasconderlo.

Sbagliare non piace a nessuno e quasi a nessuno piace ammetterlo. Ma chiedere scusa, scriverlo nero su bianco in prima pagina, crediamo sia giusto. È il nostro modo per dimostrare affidabilità: insomma, noi ce la mettiamo tutta ma, se sbagliamo, state sicuri che ve lo diciamo.

Così abbiamo messo in fila i nostri sbagli, uno dopo l'altro. E, come avevamo promesso gli anni passati, siamo riusciti a farne di meno, meno gravi e soprattutto sempre in buona fede. Non è una cosa da poco, credetemi. Ancor di più in un periodo storico come questo.

Ci scusiamo, dunque, con i diretti interessati e con tutti i lettori. Insieme possiamo contrastare chi ci ha fatto minacce più o meno velate e chi ha utilizzato l'arma dei social network sperando di zittirci.

Dai virologi a Mourinho, dai numeri a Inzaghi: ecco tutti i nostri errori del 2021

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 10:27

