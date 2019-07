Le nonne del paese tengono in braccio tre figli di migranti, la foto diventa virale

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:53

Nonneo. Lo scatto pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Campoli se” mostrae per la tolleranza. Tre nonne del paese, sedute sugli scalini come spesso accade nei piccoli centri per scambiare due chiacchiere, tengono in bracci o tre bambini, figli di migranti.L'immagine scalda il cuore e racconta quanto avvenuto a Campoli del Taburno, un borgo del Sannio. «Da sinistra: Zì Nicolina, Zì Vicenza e Zì Maria fanno da nonne ai piccoli che vivono nel centro d’accoglienza situato vicino alle loro abitazioni», si spiega nella didascalia di un'immagine che ha molto da insegnare e che dà speranza, quella che possano cessare prgiudizi e razzismo.La foto ha fatto in breve tempo il giro del web e sono moltissimi gli utenti che hanno apprezzato, che si sono lasciati intenerire da questo confronto generazionale e globale che mostra una nuova sfaccettatura del nostro Paese.