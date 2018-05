Nadia Toffa sta ancora male, annuncio su Instagram: «Niente Iene, ma giuro che ci rivedremo presto»

Matteo Viviani nel secondo servizio desi occupa del caso delle. Dopo anni di accese proteste il caso sembra essere caduto nel dimenticatoio ma la iena ha scoperto aspetti poco conosciuti di questa vicenda sottolineando lo stato di disagio ein cui, ancora oggi, si trovano moltoCon l'istituzione europea delle quote latte molti allevatori si sono trovati a sforare le quantità di latte, pur essendo l'Italia un paese che produceva meno latte rispetto al fabbisogno del suo paese. Gli allevatori non hanno creduto a questi limiti inizialmente e continuavano a produrre oltre i limiti e da parte dell'Unione Europea sono state mandate le prime multe, lo stato avvertì gli allevatori e alla fine fece recapitare le multe direttamente a loro. Arrivarono sanzioni fino a 5 milioni di euro e questo ha messo in ginocchio il settore. Settimane di proteste non sono basteta e molti allevatori si sono tolti la vita a causa dei numerosi debiti da pagare.Matteo Viviani spiega gli illeciti che hanno portato a questa tragedia. Il grande problema sta nei dati dell'Agea che avrebbe riportato numeri più alti di capi di bestiame e di aziende e alla luce di questa incongruenza non si giustificherebbero le multe dell'Unione Europea. Così scattarono le indagini e tra i vari Marco Mantine, vice comandante carabinieri politiche agricole e alimentari, ha condotto un'inchiesta e dopo aver mostrato delle incongruenze viene contattato da Giuseppe Ambrosio, capo di Gabinetto del ministro delle politiche agricole Galan.Le Iene mostrano l'intercettazione in cui Ambrosio dice chiaramente: «Per quanto riguarda la vicenda dei dati politicamente non la possiamo utilizzare perché anche se fosse corretta cade il castello dei 5 anni di anticipo che abbiamo ricevuto verremo meno per gli impresi con l’Ue e quindi la commissione europe ci si inc**. Vi dovete rifiutare di fare l’approfondimento. Cè stata una gestione di tipo politico per uscire dalla vicenda. Qualcosa di anomalo c'è, il lavoro dell’arma è fatto bene, ma politicamente cade tutto il castello». Intervistato però Ambrosio non dichiara nulla.Le Iene si rivolgono al Ministro Martina, che sarebbe stato informato dal senatore Gaetti su delle anomalie, ma in tutta risposta chiede di andare in magistratura.