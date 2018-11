Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E’ stata rifiutata da 30 famiglie perché affetta dalla sindrome di down, ma oraè felice assieme al suo papà adottivo,, undi 40 anni. La sua storia è stata raccontata in un libro, “Nata per te”, scritto a quattro mani da lui e da un altro papà, Luca Mercandante, ed esce in un momento in cui non sono mancate polemiche sulla disabilità e sulle famiglie tradizionali: “Sono cattolico, credente, vengo da una famiglia normale – ha fatto sapere ache l’ha intervistato per “i” - sono stato in seminario, sono omosessuale. Noi esistiamo eccome. Ma sia chiaro: non voglio diventare una bandiera, solo parlare di disabilità nel modo giusto e far sapere che in Italia i single possono adottare”.Luca aveva deciso col suo compagno di adottare un bambino e la sua volontà è continuata anche quando il rapporto, dopo undici anni, è finito. Si è iscritto al Tribunale di Napoli dei single disponibili all’affido: «Ho scoperto questa possibilità e il giorno del mio compleanno, il 14 gennaio, ho compilato i moduli, accettando l'eventualità di avere in affido bimbi disabili, con Hiv o disagiati. Nessuno me lo ha mai chiesto, ma ho dichiarato anche il mio orientamento sessuale: non volevo sorprese. Alba è arrivata a luglio, aveva 30 giorni. E nel suo primo compleanno è arrivata l'adozione».Vige infatti una legge che consente ai single di adottare bimbi disabili, riservando i sani alle famiglie tradizionali. “Non va demonizzata: è grazie a quella legge se ho Alba. È anacronistica, scritta quando le famiglie erano di un tipo solo, è da aggiornare”.E proprio trenta famiglia “tradizionali” prima di lui avevano rifiutato la piccola per via dei suoi problemi, ma Luca, che si occupa di disabilità, li giustifica: “Una coppia soffre a non poter avere figli, a farsi giudicare da giudici e assistenti sociali, poi viene ritenuta idonea e le propongono un figlio disabile… Ci sta che non si senta pronta. Rifiutare un neonato non è facile per nessuno”.