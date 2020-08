Le donne nel settore dei servizi integrati e del cleaning: è il 70 per cento della forza lavoro in Italia

Il 70% del PIL in Italia è prodotto dal settore dei servizi. Al suo interno, oltre il 70% della forza lavoro è rappresentata da donne, il 70% è straniera e impiegata in mansioni notturne. Nel comparto, il costo del lavoro incide fino a oltre l’80% del valore di produzione.



Sono i numeri di un settore trainante, anche se spesso nascosto, dell’economia del Paese, che ne fanno un vero e proprio laboratorio d’integrazione sociale e antropologica. È da questo che parte l’idea del Forum Pulire-Digital Event 2020, che quest’anno giunge alla quinta edizione, in programma per la prima volta in versione digitale e multilingue, il 13, 14 20 e 21 ottobre 2020. L’evento è un format multidisciplinare e interattivo che si propone di mettere in evidenza l’importanza di settori strategici e vitali come il cleaning e i servizi integrati, oggi più che mai necessari. «Senza pulizia in pochi giorni ci troveremmo in un mondo brutale.



I servizi concorrono in modo significativo al progresso della nostra società» spiega Toni D’Andrea, amministratore delegato della società organizzatrice. I temi al centro del dibattito saranno Le Donne, Accoglienza e Appartenenza, Felicità, Strategie Distributive e nuovi modelli di Leadership, Progettare per il Pulito nei luoghi dell’accoglienza, L’esperienza del Covid-19 in ospedali, ristoranti, alberghi, scuole, ambiti nei quali negli ultimi mesi la pulizia ha rappresentato il presidio più efficace al contenimento del contagio. Tra i relatori, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, l’economista Giulio Sapelli, Walter Ricciardi, professore di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il conduttore Gerry Scotti e l’attore Luca Barbareschi, Massimo Giubilesi, esperto in sicurezza alimentare, l’antropologa Jenean Merkel Perelstein, il poeta Franco Arminio, Dirk Beveridge, business consultant e fondatore di Unleash, il musicista e dj britannico Nick the Nightfly, Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 18:58

