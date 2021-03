Lazio, caso tamponi: «Multa al club, 7 mesi di stop a Lotito». Dimezzate le richieste della Procura

Sette mesi di inibizione per il presidente della Lazio Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla Lazio. È questa la decisione del Tribunale federale nazionale sui casi di violazione dei protocolli Covid.

LA GIORNATA

Il processo è cominciato in leggero ritardo, intorno alle 11.15. Per il club biancoceleste collegato in videoconferenza l'avvocato Gian Michele Gentile. Il tribunale, dopo aver ascoltato le parti, si è riunito in camera di consiglio per valutare l'ammissibilità del Torino, che si è costituito parte civile. Richiesta che è stata rigettata.

I FATTI

La Lazio, il suo presidente e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dalla procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita con il Torino (1 novembre 2020), e l'inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus (8 novembre 2020).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 16:53