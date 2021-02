Lawrence Ferlinghetti: è morto a 101 anni la leggenda della Beat Generation

Lawrence Ferlinghetti, ispiratore e protagonista della Beat Generation, è morto ieri - 22 febbraio 2021 - all'età di 101 anni nella sua casa di San Francisco, a causa di una malattia polmonare. A dare la notizia - il giorno seguente - è stato il figlio Lorenzo.

Subito dopo questo annuncio, l'omaggio dello staff della "City Lights Books", la libreria e casa editrice di San Francisco ha ricordato il suo fondatore - «poeta e eroe» - con un messaggio su Twitter: «Ti amiamo Lawrence».

Primo editore dei "mostri sacri" della Beat Generation come Jack Kerouac e Allen Ginsberg, Gregory Corso e William Burroughs, Ferlinghetti fu egli stesso prolifico animatore del movimento culturale e artistico di rottura che percorse gli Stati Uniti nell'immediato secondo dopoguerra.

Fu editore, ma anche narratore, poeta e pittore: a 101 anni compiuti - a settembre 2020 - aveva tenuto la sua prima mostra a New York - disegni, dipinti e stampe - esposti nella galleria New Release, a Chinatown.

Il 24 marzo 2019, per celebrare i 100 anni, aveva fatto uscire "Little Boy" visionaria summa della sua vita e dei suoi desideri di "ragazzino": «La cosa più importante di una vita è imparare a respirare. Parole e respiro sono a volte due cose diverse. "Little Boy" è un lungo respiro. Come una vita intera».

"Little Boy" ha ispirato il film documentario "Lawrence. A Lifetime In Poetry" (Lawrence, una vita intera in poesia) diretto da Giada Diano ed Elisa Polimeni.

Quinto figlio di un italiano emigrato da Chiari (Brescia) e morto d'infarto prima di conoscere il figlio, Ferlinghetti aveva recuperato - da adulto - il suo cognome originario, americanizzato dal padre Carlo in Ferling.

«Era di un'umanità sconfinata» ricorda Omar Pedrini, ex chitarrista dei Timoria, bresciano, che con Ferlinghetti ha collaborato in diverse occasioni. «Per me è stato un fratello più giovane - racconta - giovane nel senso che era lui a darmi energia, con i suoi 100 anni a manifestare contro Trump».

