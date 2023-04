Incentivi per chi assume i giovani: non pagherà il 60% dello stipendio

di Alessandra Severini

L’obiettivo è incentivare le assunzioni dei giovani under 30 che non studiano e non lavorano. Vengono chiamati con l’acronimo Neet e in Italia, si stima, sono più di 3 milioni. Nella bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza si prevede di “premiare” i datori di lavoro privati che assumono under30 Neet con un bonus da scontare mese per mese, sul 60% della retribuzione.

COME FUNZIONA

Il meccanismo prevede per il datore di lavoro conguagli mensili pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e dovrebbe decorrere per le assunzione effettuate dal primo giugno a fine anno. È prevista la possibilità di cumulare l’incentivo con altri già esistenti (per esempio con l’esonero totale triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato di under36 effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, prorogato dall’ultima legge di Bilancio). In questo caso però il beneficio si riduce al 20% del salario.

I FONDI DISPONIBILI

Per non gravare troppo sui conti pubblici si prevede che la misura sia finanziata con soli 80 milioni. Si userà dunque il meccanismo del click day: le domande che arrivano prima saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi, finiti i quali bisognerà attendere un rifinanziamento.

I TEMPI

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere trasmessa al sito dell’Inps che, entro cinque giorni, comunica la disponibilità di risorse. Entro 14 giorni deve essere firmato il contratto incentivato che va di nuovo comunicato all’Inps, pena la perdita dei fondi attributi.

LE STIME

Secondo la relazione tecnica, la misura favorirà circa 70mila nuove assunzioni di giovani con una retribuzione media mensile di 1.300 euro.

ADDIO AL RDC

Come annunciato il Reddito di cittadinanza sarà sostituito dalla Garanzia per l’Inclusione che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 e riguarderà circa 709mila nuclei familiari con Isee non superiore a 7.200 euro e un reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui. Il beneficio arriva fino a 6mila euro l’anno, vale a dire 500 euro al mese che verranno versati con cadenza mensile sulla “Carta di inclusione”.

Lunedì 17 Aprile 2023

