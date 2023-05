Dal 2024 nuovo rdc. E arriva l’indennità per chi si forma

di Alessandra Severini

Si sdoppia in due il vecchio Reddito di cittadinanza e, con le novità introdotte dal governo Meloni con l’ultimo decreto lavoro, prendono corpo le due misure che si preparano a sostituirlo definitivamente dal gennaio 2024. La novità riguarda principalmente coloro che sono definiti “occupabili” e si chiama “supporto per la formazione e il lavoro”, mentre l’Assegno di inclusione è riservato solo a famiglie con minori, disabili o anziani.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Questa forma di sostegno sarà riservata ai cosiddetti occupabili. Partirà il 1° settembre 2023 e sarà costituito da un’indennità di 350 euro al mese corrisposti mediante bonifico dell’Inps per un massimo di 12 mesi non rinnovabili.

DESTINATARI

Può percepirlo chi ha un’età compresa fra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta e un Isee familiare non superiore a 6.000 euro l’anno. Il beneficiario può anche far parte di un nucleo familiare che percepisce l’assegno di inclusione. Può essere percepito anche da più persone dello stesso nucleo familiare ma solo per il periodo in cui si è attivi. Bisognerà rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Secondo le stime riguarderà soprattutto le famiglie monocomponenti che finora hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza. Se si escludono gli over 60 e i disabili si potrebbe trattare di oltre 300mila persone.

CONDIZIONI

Verrà pagato solo a chi partecipa a programmi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale o progetti utili alla collettività. Nelle misure di supporto rientra anche il servizio civile universale. L’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Dopo aver stipulato il patto di servizio il soggetto può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati ma può anche autonomamente individuare progetti di formazione ai quali essere ammesso. Per ottenere il beneficio mensile l’interessato deve aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività.

ASSEGNO DI INCLUSIONE

È riservato alle famiglie in situazione di povertà nelle quali ci sono componenti minori, disabili o anziani. Può arrivare fino a 500 euro al mese in caso di redditi nulli moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,3 in caso di disabili nel nucleo (quindi fino a 1.150 euro al mese). A questi si potranno aggiungere 280 euro per l’affitto.

DURATA

Scatta dal primo gennaio 2024 e viene erogato per 18 mesi. Può essere rinnovato dopo 1 mese di stop, per altri 12 mesi.

REQUISITI

Per avere l’assegno bisogna avere un Isee non superiore a 9.360 euro e un reddito inferiore a 6mila euro sempre moltiplicati per la scala di equivalenza. Bisogna essere residenti in Italia e si deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e firmare un patto di attivazione digitale.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA