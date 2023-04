Dai ristoranti ai cantieri: in Italia ci sono 336mila under15 sfruttati

di Lorena Loiacono

Dovrebbero stare in classe, per studiare, o a divertirsi con gli amici invece c’è chi a 13 e 14 anni va tutti i giorni in officina a lavorare come meccanico, chi va in campeggio come tuttofare e chi aiuta a sistemare il magazzino di un negozio, le sedie e i tavoli al bar, chi lava i piatti nella cucina del ristorante e chi fa la babysitter o il badante, tutti i giorni, per qualche parente. Tutto questo, sotto i 16 anni, è illegale: si chiama lavoro minorile. A raccontare questa triste realtà italiana è “Non è un gioco” la nuova indagine nazionale di Save the Children, a dieci anni di distanza dalla presentazione dell’ultima ricerca sul lavoro minorile in Italia.

PRESTO AL LAVORO

Nella fascia di età compresa tra 7 e i 15 anni sono 336 mila i bambini e gli adolescenti che hanno già avuto esperienze di lavoro. Vale a dire il 6,8%, quasi 1 minore su 15: tanti quanti gli abitanti di Firenze. Tra i 14 e i 15 anni, il 27,8% dichiara di aver avuto un’esperienza in attività lavorative dannose per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico. «Quasi 60mila adolescenti - ha spiegato Claudio Tesauro, presidente di Save the Chidren Italia - mettono a rischio il percorso scolastico. Quasi il 40% dei minori e giovani adulti presi in carico dai servizi della giustizia minorile ha svolto attività lavorative prima dell’età legale consentita. Questi ragazzi devono conoscere i loro diritti: devono poter accedere a chance di miglioramento».

ADDIO SCUOLA

Il tasso di dispersione infatti si impenna: tra i 14-15enni intervistati che lavorano o hanno lavorato durante l’anno precedente, quasi 1 su 3 lo fa durante i giorni di scuola, tra questi il 4,9% salta le lezioni per lavorare. La percentuale di minori bocciata durante la scuola media e superiore è quasi doppia tra chi ha lavorato prima dei 16 anni rispetto a chi non ha mai lavorato.

SCUOLA NEGATA

La motivazione più diffusa, per cui un ragazzino va a lavorare, è la necessità di guadagnare per mantenersi e aiutare i familiari: il 56,3% dichiara di aver bisogno di soldi e il 38,5% esterna la necessità o la volontà di offrire un aiuto materiale ai genitori. C’è anche un 38,5% che afferma di lavorare per il piacere di farlo.

I LAVORI MINORILI

Si tratta ovviamente di lavori in nero e mal pagati, senza alcuna garanzia di sicurezza. I “lavoretti” più diffusi sono per il 25,9% un impiego nella ristorazione, ad esempio come cameriere o lavapiatti , il 16,2% come commessi nei negozi, il 9,1% lavora in campagna, il 7,8% in cantiere e il 7,3% si prende cura in maniera continuativa di fratelli, sorelle o parenti.

