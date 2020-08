Lavinia muore a 8 anni a causa di una rara malattia genetica, l'addio dei genitori sui social

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 14:22

Lavinia era la bambina speciale che in pieno lockdown aveva ricordato l'importanza di proteggere i più deboli dal coronavirus era una bimba sorridente che con la mamma coraggiosa raccontava la sua malattia, ora purtroppo non potrà più farlo. La bambina èI, una rara malattia genetica.«Questo pomeriggio.. Dopo un eroica battaglia la nostra super Bubi ha guadagnato un passaggio per il paradiso... L'amore che doni resta per sempre. Buon viaggio amore... A presto. La tua mamma e il tuo papà». Sono state queste le parole con cui i genitori l'hanno salutata sui social per l'ultima volta nella pagina su Facebook a lei dedicata "In cammino per Lavinia". Nei giorni scorsi la piccola aveva avuto un arresto respiratorio, il primo soccorso le era stato dato dalla mamma e dal papà, poi dai medici del 118. Le sue condizioni a un certo punto sembravano migliorare ma alla fine Lavinia non ce l'ha fatta ed è volata in cielo.I genitori avevano voluto che la loro esperienza fosse da supporto per altre famiglie, per questo spesso pubblicavano video sui social in cui Lavinia veniva resa protagonista di messaggi importanti, come quello dell'uso di dispositivi di sicurezza durante l'apice dell'epidemia da covid in Italia, e anche momenti di vita divertenti.