Cerca di usare ildellaper lavarsi ma all'improvviso il sanitario cede e lo ferisce in modo gravissimo. La vittima è unsenza fissa dimora, rimasto gravementenel bagno della stazione ferroviaria diPorta Vescovo.Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, l'uomo si trovava nel bagno pubblico della stazione, e mentre si rinfrescava il lavandino è crollato spezzandosi in due tronconi ferendo l'uomo alle braccia e alle gambe. Le profonde ferite hanno causato una copiosa perdita di sangue al 36enne che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento.