Borrelli lancia l'allarme: pronti a tornare al lockdown se risalgono i contagi

, 42 anni, mamma di Stra, comune in provincia disulla riviera del Brenta, è la più giovane vittima veneziana del coronavirus . Èmartedì sera, alle 22.50, all’ospedale di Padova, dov’era ricoverata da alcune settimane dopo essere risultata positiva al nemico invisibile. Con lei salgono così a 242 le croci veneziane da quando è scoppiata la pandemia.La morte della giovane mamma di Stra ha sconvolto un intero paese, dove era molto amata ed è l’ennesimo buio in una giornata già complicata. Nonostante il governatore veneto Zaia sia uno dei maggiori fautori delle riaperture, in Veneto si registra questa morte di Laura, una giovane donna di 42 anni.