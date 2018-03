Uccisa e gettata nel pozzo, il papà a Pomeriggio 5: "A che servono le denunce?"

Mamma ventenne uccisa e gettata nel pozzo, il fidanzato confessa: "L'ho ammazzata io"

era una giovane mamma di vent'anni ed è statadi uno dei suoi figli. In diretta ala disperazione del padre: "Era tutto per me, l'ho cresciuta da solo, mi hanno rubato il cuore. A che servono le denunce? Dove stanno gli assistenti sociali?"L'uomo, in diretta dalla Sicilia e in compagnia delle nipoti, scoppia in lacrime quando legge una delle letterine scritte da Laura per fargli gli auguri."Vogliamo giustizia, Laura era una ragazza buona e solare e aveva due bambini", le parole di una delle cugine.L'omicida,, è adesso in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato. Una relazione problematica tra la coppia che 8 mesi fa aveva avuto un bimbo.