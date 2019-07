Laura, uccisa dal papà per vendetta sulla moglie: confermato l'ergastolo. La mamma: «Fatta giustizia, ma nessuno me la ridarà»

Bimbo morto a Novara per le percosse del patrigno, sul telefono dei genitori le foto degli abusi​

Confermato l'per, il 51enne che nel 2014, di 12 anni, pernei confronti dellache non voleva tornare con lui dopo la separazione. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso dell'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello.L'aggressione avvenne nella casa dove viveva la sua ex famiglia, a, il 21 agosto del 2014. L'uomo fu bloccato da due altri suoi figli, all'epoca dei fatti 17 e 22 anni, e poi tentò il suicidio ferendosi con una coltellata all'addome. Nell'aggressione,aveva ferito anche l'altra figlia, all'epoca 14enne. Diventa definitiva anche la provvisionale di 410mila euro per la moglie e i due figli all'epoca dei fatti minorenni, e di 80mila euro per il quarto figlio maggiorenne, tutti rappresentati dall'avvocato Giuseppe Lo Faro.La, intervistata da La vita in diretta Estate, il programma di RaiUno condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, ha dichiarato dopo la sentenza: «Nessuno mi ridarà mia figlia ma in questo momento ho la sensazione che giustizia è stata fatta».