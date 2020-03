Coronavirus, il dramma di Laura e Luciano: «Dio ti ha voluto con sé, ma io non ti ho più visto»

i ha voluto con Sè, non ha potuto resistere nemmeno Lui al tuo fascino, alla tua simpatia, all'allegria, ma soprattutto alla tua musica, ora farai ballare gli Angeli. Ma non fare troppo casino come tuo solito per favore, non sei sulla terra ora, Lui ti mette in riga. Pochi come noi hanno avuto il privilegio di potersi amare di un amore così profondo, intimo, intenso, Dio ce lo ha dato, e poi ha fatto altre scelte per noi. Sei e sarai sempre al mio fianco, in ogni gesto, sorriso, lacrima, ora non mi lascerai più, e non avrò paura di nulla con te al mio fianco. Ciao Goru Meu, Vita Mea. Ti amo cuore

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 22:43

