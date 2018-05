Beve il latte artificiale: bimbo di un mese in choc anafilattico

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva allattato il proprio figlio di un mese e mezzo con unprima di recarsi insieme al marito alladelle 11. Durante il rito, ieri a quell'ora c'erano pure le Prime Comunioni, il neonato ha cominciato ad avere una: gli si sonoe ilsi è fatto. Mamma e papà sono usciti in fretta dalla parrocchiale e hanno allertato immediatamente il 118.Sul posto sono giunti in una manciata di minuti l'elisoccorso, che è atterrato nel campo sportivo dietro alla scuola materna, e un'automedica.. Dopo averlo stabilizzato, gli stessi sanitari hanno caricato mamma e figlio e li hanno accompagnati al pronto soccorso pediatrico della città per ulteriori accertamenti.