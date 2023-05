Scrive su Facebook «sono latitante» (e si paragona a Totò Riina): 24enne arrestato mentre passeggia in centro

di Redazione web

«Sono un latitante», un post su Facebook con tanto di sfilza di emoticon con la faccina sorridente è costato caro a un 24enne che da qualche settimana era sfuggito alla sua pena e si faceva gioco delle forze dell'ordine sui social. Il giovane, latitante da qualche settimana, si paragonava anche al boss Totò Riina, ma è stato arrestato proprio grazie al suo uso sfacciato dei social network.

Latitante tradito dai post su Facebook

Il 24enne originario di un paese del Logudoro è stato arrestato ieri sera a Olbia dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, che lo hanno individuato mentre passeggiava per le vie del centro e portato nel carcere sassarese di Bancali.

L'arresto

Subito dopo la condanna il 24enne si era reso irreperibile e spostandosi liberamente in tutta la Sardegna ma rendendosi visibile sui social. Le indagini dei militari della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, hanno indirizzato le ricerche a Olbia, dove il giovane è stato poi arrestato, accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito in carcere.

