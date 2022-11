Latina, giallo in hotel: 35enne trovato morto in camera. «Nessun segno di violenza o suicidio»

Nessun segno di violenza, ipotesi suicidio scartata. La morte di un 35enne, ritrovato senza vita in una stanza di hotel a Latina, si tinge di giallo. La polizia indaga sulle cause di decesso e non esclude nessuna pista. Domenica la scoperta choc è stata fatta da un addetto alle pulizie, che nella tarda mattinata è entrato in camera trovando l'uomo esamine.

Investito sulla superstrada di Malpensa, Marco morto a 25 anni: stava attraversando di notte dopo una festa con gli amici

Daniele suicida per la truffa della finta fidanzata "Irene", trovato morto anche il 64enne che lo aveva raggirato

Giallo nel Park Hotel di Latina

L'albergo in questione è il Park Hotel, che si trova in via dei Monti Lepini, alle porte di Latina. La permanenza prolungata in camera aveva destato qualche sospetto alla direzione dell'albergo, ma nessuno si aspettava un epilogo simile. Dopo la scoperta del corpo, avvenuta poco prima delle 13, sono intervenute le pattuglie della Questura, che adesso stanno cercando di far luce sul caso. In albergo anche gli operatori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso.

Come è morto

La vittima è un 35enne di Sezze, scrive Latina Oggi. Per stabilire le cause della morte, il corpo è passato al vaglio del medico legale. Nella stanza è stata trovata una bottiglia di superalcolico e una seconda della stessa tipologia è stata trovata nell'auto della vittima, ispezionata per acquisire più informazioni possibili. Al lavoro anche gli specialisti della Scientifica.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/79cDvwek1L — Leggo (@leggoit) November 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA