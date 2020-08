Settecento tamponi arretrati, la risposta non arriva in 48 ore: minacce ai medici del laboratorio

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 14:03

Minacce ai medici, utenti su tutte le furie e. Questa è la situazione all'o, dove nella giornata di oggi è stato affisso un cartello che recita: “I referti dei tamponi Covid del pronto soccorso e dei reparti urgenti vengono garantiti entro le 24-48 ore. Per tutti gli altri eseguiti al drive-in i risultati verranno consegnati entro una settimana, considerato l'elevato numero di accessi”. Da quanto si apprende, il laboratorio che si occupa di analizzare i tamponi ricevuti e verificare se l'utente è o meno positivo al Covid-19 è in affanno e non riesce a gestire il numero elevatissimo di richiesta. All'ospedale di Latina, infatti, vengono analizzati i tamponi provenienti dai reparti dell'ospedale, dal pronto soccorso, dai drive-in di Latina e delle altre città della provincia più quelli provenienti dalle cliniche private. Numeri da capogiro che sono nettamente superiori alla capacità del laboratorio che può garantire circa 200 risultati al giorno. Per avere un'idea di come stanno le cose basta fare un salto al drive in, dove la fila è lunghissima e i conducenti delle auto aspettano anche otto ore per arrivare a destinazione.Ad oggi si registrano più di 700 tamponi arretrati a cui vanno aggiunti quelli della giornata di oggi. Gli utenti sono su tutte le furie: molti di loro hanno pagato 80 euro aspettandosi i risultati entro 48 ore e rischiano di perdere aerei, operazioni, posti di lavoro. Dal canto loro i medici sono esasperati e ricevono anche minacce con persone che li aspettano e accerchiano quando finiscono il turno di lavoro. Il gap è da ricercare nei numeri troppo elevati di richieste e nelle macchine al momento presenti che impiegano svariate ore per estrarre l'Rna eventualmente presente, amplificarlo e fornire la tanto attesa risposta. A questo si aggiunge che, a volte, i mezzi si bloccano ed è necessario del tempo perché vengano riparati. La richiesta di più macchinari per analizzare i tamponi al momento è rimasta inascoltata, ma così il sistema è in affanno e c'è tensione sia tra il personale medico bloccato da problemi non generati da loro e sia tra gli utenti che hanno necessità di avere risposte quanto prima.