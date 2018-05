Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Polizia merda, vaffanculo, vi ammazzo, italiani di merda». Queste le parole che sono valse l'arresto di Kewin Brown, 28 anni, per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il violento episodio si è verificato a Latina, in via Don Morosini, nella giornata di ieri. Sono stati i cittadini a fermare gli agenti della Polizia di Stato per chiedergli di intervenire poco lontano, dove un giovane stava seminando il panico urlando e aggredendo i passanti. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo si era anche spogliato e non voleva saperne di fermare la sua furia, tanto che si è avvicinato ai poliziotti urlando le frasi minacciose e mimando anche il gesto del taglio della gola. È stato allora che la Polizia ha immobilizzato l'extracomunitario che ha continuato a scalciare buttando anche a terra due operatori. Con non poca difficoltà gli operatori sono riusciti a bloccare lo straniero, il quale è stato sottoposto a perquisizione personale, ed accompagnato al locale Pronto Soccorso, dove veniva è stato a visita psichiatrica. Dimesso dall’ospedale, la persona fermata, accompagnata presso gli uffici della Questura, è stata tratta in arresto.