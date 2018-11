Latina, case occupate al "Colosseo": iniziato lo sgombero di un centinaio di famiglie

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È iniziato questa mattina lo sgombero del Colosseo di Latina, un palazzo dalla conformazione simile all'edificio storico romano, che è occupato dal luglio del 2016. Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno suonato alle porte degli occupanti alle sei di questa mattina e lo sgombero è ancora in corso senza particolari problemi o resistenze. Gli occupanti, infatti, hanno avuto notizia della circolare del Ministero degli Interni inviata alle varie Prefetture che invitava a procedere con gli sgomberi e si aspettavano di essere mandati via. Oggi è toccato alle situazioni più gravi: ci sono 15 abitazioni occupate da pregiudicati o dove è presente una situazione di pericolo a causa dei lavori irregolari realizzati. Nei prossimi giorni si proseguirà sgomberando tutto l'immobile. All'interno del Colosseo risultano circa 100 famiglie irregolari, tra cui minori e malati oncologici.Il clima tra i residenti regolari e gli occupanti è sempre stato teso: i primi hanno più volte segnalato di aver ricevuto intimidazioni, dispetti, gomme bucate, aggressioni e offese. Le prime 15 abitazioni sono state sequestrate e il fabbro sul posto provvederà in giornata ad impedire nuovi ingressi. L'operazione di oggi è stata possibile grazie all'indagine della Polizia Locale di Latina e della Digos che hanno accertato anche una problematica relativa alla compravendita di alloggi gestita da pregiudicati. Questi facevano effrazione, cambiavano la serratura e davano le chiavi degli appartamenti ai nuovi occupanti che riuscivano così ad entrare senza sfondare le porte. È auspicabile che adesso questi appartamenti e uffici vengano prontamente ridestinati dall'Inps, proprietaria degli immobili, perché non si verifichino altre situazioni di illegalità. Tra le persone sgomberate chi ne ha diritto e necessità verrà seguito dai Servizi Sociali del Comune di Latina, che stanno verificando le varie situazioni. Entro 48 ore dalla condizione di necessità sarà il Comune a provvedere a trovare una temporanea soluzione per chi non sa dove andare. Secondo quanto ipotizzano le forze dell'ordine solo pochi nuclei avrebbero effettivamente bisogno.