Latina, auto fuori strada: un morto e quattro feriti

Incidente mortale stamattina a Latina, lungo la strada Foglino, all’Acciarella. Erano passate da poco le 5 quando una Bmw serie 1, che procedeva in direzione di Anzio, è uscita di strada. Conseguenze gravissime per gli occupanti, ha perso la vita un ragazzo di 27 anni e altri quattro giovani, due uomini e due donne, hanno riportato ferite gravi. Oltre alle ambulanze è atterrato l’elisoccorso che ha trasferito il conducente al San Camillo di Roma. La giovane vittima e i feriti sono di Anzio, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata insieme a Latina.Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica la Polstrada di Aprilia e la polizia di Latina.