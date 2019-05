Vuole lasciare la moglie, i cognati lo prendono a sprangate al mercato

Domenica 12 Maggio 2019, 10:32

Vuole separarsi, ilo prendono a sprangate. Due arresti dopo un regolamento di conti familiare tra ambulanti marocchini ieri a, in provincia di. E' successo durante il mercato del sabato. Un gruppo famigliare di ambulanti nordafricani, regolari, due fratelli e un cognato, si sono affrontati prima a suon di pugni, poi è comparsa una spranga di ferro con cui uno di loro è stato brutalmente colpito alla testa. Aggressione ripetuta da parte dei fratelli M.L e L.M., 40 e 45 anni, contro il cognato A.L. (46) di San Vito a cui si rimprovera la presunta decisione di volersi separare dalla moglie, sorella degli aggressori.Vendetta e avvertimento in piena regola. Nella rissa sono rimasti contusi al tronco e rachide cervicale anche due agenti mentre cercavano di proteggere la vittima che riceveva sprangate. E' così scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sequestrato anche un mattarello preso a un banco casalinghi ma non utilizzato. Vicenda brutale che ha sconvolto venditori e clienti; molte le mamme con passeggini che erano sul posto, anche l’assessore Dora Bendotti.