«Cara, vado all'Inps». Lascia la moglie in auto e scompare: mistero

avvelena i genitori e poi si ammazza: i corpi ritrovati in casa dopo giorni

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Misteriosaquesta mattina di un uomo di cui si sono perse le tracce dopo che aveva lasciato la moglie nell'auto parcheggiata in via Leuca per recarsi. La donna lo ha atteso, poi non vedendolo tornare si èe dopo una veloce ricerca senza risultato ha lanciato l'allarme.Le ricerche sono state avviate subito anche da vigili urbani e polizia, ma dell'uomo non è stata trovata traccia. La moglie, rimasta nei pressi dellanella speranza di un ritorno del marito, è poi stata raggiunta dai familiari che l'hanno accompagnata in Questura per la necessaria denuncia di scomparsa.L'uomo, 64 anni, è un dipendente delle Ferrovie dello Stato e al momento della scomparsa indossava la divisa delle ferrovie.