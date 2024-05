Lara Ponticello morta a 23 anni per la meningite, Bassetti: «Si può morire anche in poche ore, fondamentale il vaccino»

di Redazione Web

Il caso di Lara Ponticello, la studentessa di 23 anni morta di meningite fulminante mentre si trovava in Erasmus a Berlino (Germania), sta facendo discutere sulla patologia. In Italia, ogni anno, più di mille persone contraggono la meningite e, tra queste, circa il 15% non riesce a sopravvivere. A parlare di questa infiammazione acuta delle meningi è Matteo Bassetti, medico ed esperto di malattie infettive, che ha scritto un post su Facebook in cui spiega le cause e un rimedio per prevenire la malattia.

Bassetti, nel post, ha scritto: «Dalla vita alla morte nel giro di appena tre giorni. Tanti ne sono passati tra venerdì 24 maggio e domenica, quando Lara Ponticiello, studentessa di 23 anni, ha chiuso gli occhi per l’ultima volta. La ragazza, iscritta all’Università di Bologna, è stata uccisa da una meningite fulminante mentre si trovava a Berlino per il progetto Erasmus. La meningite è una grave infezione che colpisce il cervello e può portare alla morte, anche in poche ore.

Cos'è la meningite

La meningite è un'infiammazione delle meningi, cioè le membrane che avvolgono il midollo spinale e il cervello, spiega la Rai. A causare la malattia sono, di solito, batteri, virus e funghi. Ma può essere contratta anche attraverso la saliva, starnuti e colpi di tosse. La meningite può essere presa a qualsiasi età, ma in modo più frequente viene presa dai bambini o da chi ha delle carenze al sistema immunitario.

I sintomi della meningite sono rigidità nucale, febbre alta, mal di testa, nausea e/o vomito, convulsioni e sonnolenza. Nei neonati, inoltre, si può notare anche un rigonfiamento nella fontanella anteriore.

La prevenzione

La meningite causata dal virus è quella più diffusa e meno grave. Mentre quella di origine batterica è quella più grave e, per cui, il fattore tempo può essere determinante, in quanto può provocare la morte o danni permanenti. Per prevenire il contagio, ci sono dei vaccini antimeningococcici che vengono indicati dai medici in età infantile e suggeriti a chi possiede già delle patologie.

