Lancio di coriandoli al matrimonio, il sindaco di Matera dice no: «Imbrattano le strade»

Due sposini che escono dalla chiesa, la folla che li attende. Poi il lancio dei coriandoli per festeggiare. Ma non a Matera. Con un'ordinanza firmata oggi il sindaco Raffaello De Ruggieri ha vietato il lancio di coriandoli o altro materiale simile in occasione di matrimoni religiosi e civili.



Questo perché, come è spiegato nel provvedimento, i coriandoli «ricadendo al suolo, imbrattano sagrati e strade» e «al termine delle cerimonie non si provvede alla immediata rimozione dei materiali che rimanendo abbandonati al suolo concorrono a deturpare il decoro urbano delle pubbliche vie».



Per questa ragione il sindaco ha disposto il divieto del lancio di coriandoli sul sagrato delle chiese o davanti alle sedi municipali destinate alla celebrazione del rito civile. Sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro.



