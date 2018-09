«Hanno ammesso tutti e tre le responsabilità della rapina alla villa dei coniugi Martelli specificando i ruoli e le responsabilità di ognuno. Hanno indicato in altra persona il responsabile del taglio dell'orecchio della signora Niva Bazzan». Il legale difende i tre romeni in stato di fermo, i fratelli Costantin, 22 anni, e Ion Turlica (20) e il loro cugino Aurel Ruset (25), per la rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano, all'alba di domenica scorsa. L'indagine prosegue per provare la responsabilità nella cruenta rapina anche del quarto uomo, Alexandru Bogdan Colteaunu (26), arrestato due giorni fa a Caserta mentre cercava di vendere un orologio rubato nella villa di Martelli.