Bimba di due mesi morta in culla: il papà si è svegliato e l'ha trovata esanime

Dramma a Lanciano dove una bimba di due mesi è morta in culla. La piccola, ultima di sei figli di una coppia, è stata trovata senza vita dal papà, che ha chiamato il 118: i sanitari giunti nella casa della famiglia sia in ambulanza sia con l'elisoccorso, hanno provato a rianimare la bimba ma non c'è stato nulla da fare.Sul posto, insieme alla Polizia, con la dirigente Lucia D'Agostino, e ai Carabinieri, è arrivato il medico legale Raffaele Ciccarese il quale ha fatto sapere che non ci sarà autopsia: la morte della piccola è stata collegata dunque alla 'sindrome della morte in culla'.