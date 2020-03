Coronavirus, De Luca: «Se fate feste di laurea mandiamo i carabinieri col lanciafiamme»

Il governatore della, ha ribadito in diretta Facebook la necessità di stringere i controlli e di ricorrere anche alle forze armate, se necessario. «Io sono per chiudere tutto e militarizzare l'Italia», ha detto De Luca. «Più facciamo gli imbecilli più questo calvario durerà mesi», dice chiamando in causa l'irresponsabilità di comportamenti che ancora si registra. «Mi arrivano voci di persone che vogliono organizzare feste di laurea.se la fate..».«La penso diversamente dal governo nazionale,». «L'Italia si rivela il paese del mezzo mezzo e del fare finta». C'è stato un aumento dei contagi in Campania per diverse ragioni: «per il ritorno dei cittadini dal nord ma anche per l'inciviltà, irresponsabilità e bestialità di componenti rilevanti della nostra società».