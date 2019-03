Lancia il passeggino contro il compagno, ferito bimbo di un anno. La coppia denunciata per maltrattamenti

Alle porte di Roma esplode un villino: morti padre e figlio, un ferito. Si scava tra le macerie‚Äč

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima la lite in strada, poi la follia: una donna hacontro il compagno ilsu cui si trovava il, di appena. Il, sbalzato a terra, è rimasto gravemente, riportando un trauma cranico.È accaduto questa mattina a piazza Marconi, nel centro di. I due genitori del bimbo stavano discutendo animatamente davanti a tutti, poi la donna ha scaraventato ilcontro il compagno. Il, immediatamente soccorso e ricoverato all'ospedale Maggiore, è in condizioni gravi ma fuori pericolo.Alla scena ha assistito una pattuglia della polizia locale che presidiava la zona e che è subito intervenuta. Gli agenti hanno identificato la coppia. Si tratta di due italiani che sono stati denunciati per maltrattamento di minore.